Menemen FK, Nazillispor'u 5-3 Yenerek Play-Off Umutlarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Menemen FK, Nazillispor'u 5-3 Yenerek Play-Off Umutlarını Sürdürüyor

2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, sahasında Nazillispor'u 5-3 yenerek Play-Off mücadelesindeki avantajını devam ettirdi. Maçta önemli goller atıldı ve Nazillispor düşme potasında kalmaya devam etti.

08.02.2025 16:19
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2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü sahasında, düşme potasında yer alan Nazillispor'u 5-3 yendi. Menemen FK gol perdesini 38'inci dakikada Seçim Can ile açtı, Altar Han 45'inci dakikada farkı ikiye çıkardı: 2-0. Menemen FK'da 54'üncü dakikada kazanılan penaltıyı Mazlum gole çevirdi: 3-0. Sarı-lacivertliler 68'inci dakikada Seçim Can ile bir gol daha buldu, durum 4-0'a geldi. Nazillispor, 76'ncı dakikada İlkay'ın ayağından farkı üçe indirdi: 4-1. Anıl Taşdemir, 83'üncü dakikada Nazillispor'un ikinci golünü kaydetti: 4-2. Taşkın 90'ıncı dakikada Nazillispor'un kazandığı penaltıyı gole çevirirken, 90 artı 3'üncü dakikada Mustafa Güngör kendi ağlarını havalandırdı: 5-3. Menemen FK bu galibiyetin ardından puanını 40 yaptı, Nazillispor ise 12 puanda kalıp ateş hattından çıkamadı.

Kaynak: DHA

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