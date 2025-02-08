Menemen FK, Nazillispor'u 5-3 Yenerek Play-Off Umutlarını Sürdürüyor

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2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü sahasında, düşme potasında yer alan Nazillispor'u 5-3 yendi. Menemen FK gol perdesini 38'inci dakikada Seçim Can ile açtı, Altar Han 45'inci dakikada farkı ikiye çıkardı: 2-0. Menemen FK'da 54'üncü dakikada kazanılan penaltıyı Mazlum gole çevirdi: 3-0. Sarı-lacivertliler 68'inci dakikada Seçim Can ile bir gol daha buldu, durum 4-0'a geldi. Nazillispor, 76'ncı dakikada İlkay'ın ayağından farkı üçe indirdi: 4-1. Anıl Taşdemir, 83'üncü dakikada Nazillispor'un ikinci golünü kaydetti: 4-2. Taşkın 90'ıncı dakikada Nazillispor'un kazandığı penaltıyı gole çevirirken, 90 artı 3'üncü dakikada Mustafa Güngör kendi ağlarını havalandırdı: 5-3. Menemen FK bu galibiyetin ardından puanını 40 yaptı, Nazillispor ise 12 puanda kalıp ateş hattından çıkamadı.