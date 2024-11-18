Menemen FK, Somaspor'a Yenilerek Zirveye Veda Etti

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, evinde Somaspor'a 3-1 yenilerek yarışta ağır yara aldı. Rakipleri 68 Aksarayspor, Serik Belediyespor ve Bucaspor 1928'in haftayı puansız tamamlayan Menemen FK, 28 puanda kalıp 3'üncü sıraya geriledi. Bu sezon evinde ilk kez yenilen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Burhanettin Basatemür, mağlubiyetten gereken dersleri çıkaracaklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Üzgünüz, bu sezon taraftarımızın önünde ilk kez yenildik. Ancak moral bozmadan, çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.