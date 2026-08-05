Menemen FK TFF 2. Lig'den Çekildi - Son Dakika
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Menemen FK TFF 2. Lig'den Çekildi

Menemen FK TFF 2. Lig\'den Çekildi
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Menemen FK, ekonomik ve manevi sıkıntılar nedeniyle TFF 2. Lig'den çekilme kararı aldı.

Menemen FK, yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve manevi yalnızlık nedeniyle yeni sezon öncesinde TFF 2. Lig'den çekildiğini duyurdu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK'de yeni sezon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İzmir temsilcisi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2026-2027 sezonu öncesinde TFF 2. Lig'den çekilme kararı aldığını duyurdu.

Menemen FK Başkanj Bilgin Tokul, açıklamasında ekonomik sıkıntıların yanı sıra manevi anlamda yalnız bırakılmalarının da bu kararı almalarında etkili olduğunu belirtti. Tokul, alınan kararın en büyük zararının Menemen'e olacağını vurgularken, yaşanan sürecin kendilerini bu noktaya getirdiğini ifade etti.

Menemen FK'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklaman şu şekilde:

"Menemen Futbol Kulübü olarak bugüne kadar hiçbir zorluğun karşısında geri adım atmadık.

Çünkü bu arma sadece bir futbol kulübünü değil; bir ilçenin umudunu, çocukların hayallerini ve yılların emeğini temsil ediyor.

Ancak bugün geldiğimiz noktada, kulübümüz sadece ekonomik değil; manevi anlamda da yalnız bırakılmış durumdadır.

Tüm iyi niyetli girişimlerimize, destek arayışlarımıza ve çözüm çabalarımıza rağmen, Menemen Futbol Kulübü'nün ayakta kalmasını sağlayacak şartlar ne yazık ki oluşmamıştır.

Bu nedenle üzülerek ifade ediyoruz ki, Menemen Futbol Kulübü'nü ligden çekme kararı artık bir tercih değil, içinde bulunduğumuz şartların bize dayattığı acı bir zorunluluktur.

Hiçbir başkan, hiçbir yönetici, yüzyıla yaklaşan bir kulübün tarihine böyle bir karar yazdırmak istemez. Ama bazen insanın gücü, omuzlarına yüklenen yükü taşımaya yetmez.

Bu kararın en büyük mağdurları ne yöneticiler ne de futbolcular olacaktır. Kaybeden; Menemen'in çocukları, bu arma için emek veren gençler, tribünlerde büyüyen taraftarlarımız ve ilçemizin ortak değeri olacaktır.

Tarih, Menemen Futbol Kulübü'nün ligden çekilişini sadece bir spor haberi olarak değil, bir kentin ortak değerine sahip çıkılamamasının acı bir hatırası olarak yazacaktır."

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK TFF 2. Lig'den Çekildi - Son Dakika

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