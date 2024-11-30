İZMİR,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Somaspor ve Diyarbekirspor'a yenilip zirve yarışında ağır yaralar alan Menemen Futbol Kulübü evinde önemli rakiplerinden lider Serik Belediyespor'a da mağlup olarak son 3 maçını kaybetti: 0-1. Serik Belediyespor maçın 43'üncü dakikasında Erhan Çelenk'in golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise iki takımın çabaları sonucu değiştirmedi, Menemen FK kötü gidişatına son veremedi. Bu sonucun ardından Menemen FK 28 puanda kaldı, Serik Belediyespor ise puanını 36 yaptı ve liderliğini korudu.
Son Dakika › Spor › Menemen FK Üçüncü Maçında da Kaybetti - Son Dakika
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