Menemenspor, Adamu'yu Keçiörengücü'ne sattı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Ibrahim Alhassan Adamu'yu Ankara Keçiörengücü'ne sattı. Daha önce golcüsü Ibrahim Akanbi Rasheed'i bonservisiyle Kocaelispor'a gönderen sarı lacivertliler, ikinci oyuncu satışını da gerçekleştirdi. Menemenspor'un alt sıralardaki önemli rakiplerinden olan Keçiörengücü'nün Azerbaycan'dan da teklifler alan Alhassan'ın parasını yönetime ödediği bildirildi.

Türkiye'deki kariyerine Altay'da başlayan 21 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonunda Menemenspor'a transfer oldu. Bu sezon 13 lig karşılaşmasına çıkan Alhassan Adamu, 1145 dakika sahada kaldı. Menemenspor dış transferde ise Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in kuzeni Senegalli forvet Honore Gomis'i transfer etmişti. Yılport Samsunspor'dan Arnavut forvet Cinari ile de ilgilenen İzmir ekibinin gidenlerin yerine transfer yapacağı kaydedildi.