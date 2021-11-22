Menemenspor'da Pote futbolu bıraktı

SPOR Toto 1'inci Lig'de milli maç arasının ardından evinde Balıkesirspor'u 2-1 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Nasadoge Menemenspor'da Michael Pote futbolu bıraktı. Teknik direktör Cenk Laleci, 37 yaşındaki Beninli golcünün artık takımla olmayacağını açıkladı. Laleci, "Pote, Balıkesirspor maçında son 8 dakika oyuna girdi ve maçın ardından futbolu bıraktı. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ülkemizde Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Menemenspor'da görev yapan Pote, bu sezon Menemenspor'da 8 maça çıktı, fileleri havalandıramadı.