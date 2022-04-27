Menemenspor'da yeni teknik patron Recep Yazıcı - Son Dakika
Üye Girişi

Menemenspor'da yeni teknik patron Recep Yazıcı

27.04.2022 12:05
Menemenspor'da yeni teknik patron Recep Yazıcı

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maça düşme hattında giren Nasadoge Menemenspor'da dün teknik direktör Cenk Laleci ile yolları ayıran yönetimin Recep Yazıcı ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maça düşme hattında giren Nasadoge Menemenspor'da dün teknik direktör Cenk Laleci ile yolları ayıran yönetimin Recep Yazıcı ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Uzun yıllar Galatasaray altyapısında çeşitli görevler üstlenip sarı-kırmızılı kulüpte Arda Turan, Sabri Sarıoğlu, Emre Çolak, Semih Kaya, Aydın Yılmaz, Uğur Uçar gibi futbolcuların yetişmesinde emeği geçen Recep Yazıcı, geçen sezon Menemenspor'da Ümit Karan'ın ekibinde yardımcı antrenörlük yaptı. Son olarak Van Spor FK'da genel koordinatörlük yapan 62 yaşındaki teknik adam, son 4 maçta düşme hattındaki İzmir temsilcisini kümede tutmaya çalışacak.


- İzmir
YORUMLAR
500
Altınordu'da seri sonu Altınordu'da seri sonu Menemenspor'u endişe sardı Menemenspor'u endişe sardı

Recep Yazıcı, Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor'da yeni teknik patron Recep Yazıcı - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:34 BM Raporu'na göre iklim değişikliği ve yanlış insan davranışları artan felaketleri tetikliyor
11:36 Eymen bebekle ilgili telefon incelemesinden çıkan korkunç sonuç: Öz annesi bile istismar etmiş
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:22 Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı
11:19 Altın düşüşe geçti gram fiyatı 900 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 12:12:41. #1.11#
SON DAKİKA: Menemenspor'da yeni teknik patron Recep Yazıcı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement