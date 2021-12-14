Menemenspor evinde Denizlispor'la oynayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen iki Ege ekibi Nasadoge ve Altaş Denizlispor yarın karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sıralamada 19 puanla 13'üncü basamakta yer alan ev sahibi Menemenspor'da eksik bulunmazken, 15 puanla düşme potasında yer alan konuk yeşil-siyahlılarda tedavileri süren Muğdat Çelik, İsmail Aissati, Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre forma giyemeyecek.

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, son 4 maçı kaybetmediklerini belirterek, "Denizlispor iyi bir takım. Zorlu bir maça çıkacağız. Sahamızda kazanıp alt sıralarla bağımızı iyice koparmak istiyoruz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. Son 2 karşılaşmasını kaybeden Denizlispor'un çalıştırıcısı Fatih Tekke ise çıkışa geçeceklerini ifade ederek, "Maalesef son haftalarda istediğimiz skorları alamadık. Menemenspor mücadelesine milat olarak bakıyoruz. Bu maçta kayba tahammülümüz yok" yorumunu yaptı.