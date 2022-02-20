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Menemenspor, Eyüpspor karşısında 3 puan hedefliyor - Son Dakika

Menemenspor, Eyüpspor karşısında 3 puan hedefliyor

20.02.2022 12:40
Menemenspor, Eyüpspor karşısında 3 puan hedefliyor

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan alt sıralardaki Nasadoge Menemenspor yarın deplasmanda Eyüpspor'un rakibi olacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan alt sıralardaki Nasadoge Menemenspor yarın deplasmanda Eyüpspor'un rakibi olacak. Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Caner Ak düdük çalacak. Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı defans oyuncusu Sinan Akgöl forma giyemeyecek.

Teknik direktör Cenk Laleci, Eyüpspor'un zirve yarışında yer aldığını belirterek, "Zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimiz 4'üncü durumda. Ancak bu sezon takım olarak üst sıralardaki rakiplerimizden puanlar almayı başardık. Yine sahaya kazanmak için çıkacağız. Bunu başaracak güce ve kaliteye sahibiz" dedi.


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MKE Ankaragücü, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor, Eyüpspor karşısında 3 puan hedefliyor - Son Dakika Spor


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