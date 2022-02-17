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Menemenspor lideri elinden kaçırdı - Son Dakika

Menemenspor lideri elinden kaçırdı

17.02.2022 13:04
Menemenspor lideri elinden kaçırdı

Spor Toto 1'inci Lig'de Adanaspor galibiyeti ve Manisa FK beraberliğiyle alt sıralardan kurtulmak için çıkışa geçen Nasadoge Menemenspor, lider Ankaragücü'nü elinden kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de Adanaspor galibiyeti ve Manisa FK beraberliğiyle alt sıralardan kurtulmak için çıkışa geçen Nasadoge Menemenspor, lider Ankaragücü'nü elinden kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Güçlü rakibi önünde İlçe Stadı'nda Abdullah'ın 21'inci dakikadaki golüyle öne geçip uzun süre karşılaşmayı önde götüren Menemen, 85'inci dakikada gelen beraberlik golüne engel olamadı. Son 3 maçı 5 puanla geçen sarı-lacivertli ekip, ligde 28 puana ulaştı. Ankaragücü önünde galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyleyen teknik direktör Cenk Laleci, bu mücadeleyi sürdürdükleri sürece çıkışa geçeceklerini belirtti.


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Ankaragücü, Adanaspor, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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