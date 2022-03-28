Menemenspor özel maçta Göztepe yenilgisini önemsemedi - Son Dakika
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Menemenspor özel maçta Göztepe yenilgisini önemsemedi

28.03.2022 11:59
Menemenspor özel maçta Göztepe yenilgisini önemsemedi

Spor Toto 1'inci Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen arayı Süper Lig ekibi Göztepe ile Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlık maçı oynayarak değerlendiren Nasadoge Menemenspor rakibine 2-0 yenilmesine rağmen sonucu önemsemedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen arayı Süper Lig ekibi Göztepe ile Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlık maçı oynayarak değerlendiren Nasadoge Menemenspor rakibine 2-0 yenilmesine rağmen sonucu önemsemedi. Teknik direktör Cenk Laleci, milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Bizim kendimizi görme fırsatımız oldu. Rahat bir konumda değiliz. O yüzden her maç bizim adımıza çok kritik. Göztepe mücadelesinde oyuncularım eksikliklerini gördü. Sonuç bizim için hiç önemli değil. Önümüzdeki günlerde zorlu maçlar bizi bekliyor. Takımımız gerekeni sahada yapacak ve önümüzdeki yıl da 1'inci Lig'de yolumuza devam edeceğiz" dedi. Ligde bu haftayı da bay takım olarak geçirekecek Menemenspor, 10 Nisan'da İstanbulspor'la evinde karşılaşacak.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor özel maçta Göztepe yenilgisini önemsemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Menemenspor özel maçta Göztepe yenilgisini önemsemedi - Son Dakika
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