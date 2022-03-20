Menemenspor tam gaz ileri - Son Dakika
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Menemenspor tam gaz ileri

20.03.2022 11:47
Menemenspor tam gaz ileri

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Beypiliç Boluspor'u Muhammed Himmet, Oğuzhan ve Cisse'nin golleriyle 3-2 yenen Nasadoge Menemenspor, 2'de 2 yaparak kümede kalma yolunda çok önemli bir adım attı.

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Beypiliç Boluspor'u Muhammed Himmet, Oğuzhan ve Cisse'nin golleriyle 3-2 yenen Nasadoge Menemenspor, 2'de 2 yaparak kümede kalma yolunda çok önemli bir adım attı. Önceki hafta deplasmanda Yılport Samsunspor'u 4-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, Boluspor engelini de aşarak düşme potasından uzaklaştı. Teknik direktör Cenk Laleci, bekledikleri seriyi yakaladıklarını söyledi. Ancak temkinli de konuşan genç çalıştırıcı, "Şu an için durumumuz gayet iyi. Oynadığımız futboldan da çok memnunum. Fakat her şey bitti diyemeyiz. Rehavete kapılırsak yeniden geriye düşeriz. Bu seriyi sürdüreceğiz ve takımımızı kümede tutacağız" diye konuştu.

Ligde 35 puana ulaşan düşme hattının 4 puan üzerindeki Menemenspor milli ara sonrası evinde İstanbulspor'la oynayacak.


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Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 3 Boluspor: 2 Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 3 Boluspor: 2 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor: 3-2 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor: 3-2

Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Himmet, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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