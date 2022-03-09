Menemenspor'un avantajı iç saha - Son Dakika
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Menemenspor'un avantajı iç saha

09.03.2022 12:19
Menemenspor'un avantajı iç saha

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Yılport Samsunspor'u 4-2 yenerek alt sıralardan kurtuluş yolunda umutlanan Nasadoge Menemenspor, üst üste iki maçını evinde oynayacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Yılport Samsunspor'u 4-2 yenerek alt sıralardan kurtuluş yolunda umutlanan Nasadoge Menemenspor, üst üste iki maçını evinde oynayacak.

Bu hafta Beypiliç Boluspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler, ardından ise üst sıraları hedefleyen İstanbulspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Cenk Laleci taraftarın desteği ile iki maçtan 6 puan beklediklerini söyledi. Her maçın çok kritik olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Samsunspor galibiyeti bize moral ve özgüven verdi. Şimdi ise iç saha avantajımızı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Boluspor ve İstanbulspor maçlarını kayıpsız geçerek iyice alt sıralarla bağlarımızı koparmak amacındayız" dedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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