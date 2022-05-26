Menemenspor, Yazıcı ile devam edecek - Son Dakika
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Menemenspor, Yazıcı ile devam edecek

26.05.2022 11:26
Menemenspor, Yazıcı ile devam edecek

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Menemenspor yeni sezon hazırlıklarına erken başladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Menemenspor yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Gelecek sene TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek sarı-lacivertlilerde yönetimin teknik direktör Recep Yazıcı ile yola devam kararı aldığı bildirildi. Onursal başkan Tahir Şahin'le yaptığı görüşmede anlaşma sağlayan Yazıcı'nın transfer raporunu da sunduğu kaydedildi. Küme düşünce statü gereği serbest kalma hakkı kazanan yabancı futbolcularıyla yollarını ayıran İzmir ekibinde sözleşmeleri biten Batuhan Şen, Anıl Yaşar, Mahmut Akan, Emre Batuhan Adıgüzel ve Batuhan Kırdaroğlu'da takımdan ayrıldı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Yazıcı, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemenspor, Yazıcı ile devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Menemenspor, Yazıcı ile devam edecek - Son Dakika
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