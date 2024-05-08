Menteşe Belediyespor 23 Nisan'da büyük başarı elde etti - Son Dakika
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Menteşe Belediyespor 23 Nisan'da büyük başarı elde etti

Menteşe Belediyespor 23 Nisan\'da büyük başarı elde etti

Menteşe Belediyespor takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen karate şampiyonası, atletizm yarışması ve masa tenisi müsabakalarında 14 altın, 11 gümüş ve 22 bronz madalya kazandı.

08.05.2024 10:30  Güncelleme: 10:40
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Menteşe Belediyespor takımı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Menteşe'de düzenlenen karate şampiyonası, atletizm yarışması ve masa tenisi müsabakalarından 14 altın, 11 gümüş ve 22 bronz alarak büyük bir başarıya imza attı.

Menteşe Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla yetiştirdiği sporcular başarıdan başarıya koşuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen, minikler - yıldızlar karate il şampiyonası, küçükler atletizm yarışması ve masa tenisi turnuvası müsabakalarından toplamda 14 altın, 11 gümüş ve 22 bronz kazanarak önemli bir başarı elde ettiler.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, sporcuları elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik ederek şunları söyledi, "Kendi öz kaynağımız olan sporcularımızla, turnuvalara katılıyor, önemli başarılar elde ediyoruz. Kendi imkanlarımızla alt yapıdan kulüplere ve milli takıma sporcular yetiştiriyoruz. Aynı zamanda gençlerimizi, spora kazandırıyoruz. Menteşe Belediyesi olarak yapılan tüm bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Günün sonunda, alınan madalya ve kupalar hem bizi, hem de sporcularımızın ailelerini mutlu ediyor. Bizlere, bu mutluluğu yaşatan tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizi, spora teşvik etmek ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için desteğimiz artarak devam edecektir." - AYDIN

Kaynak: İHA

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