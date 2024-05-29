Menteşe Belediyespor Kulübü Sporcuları Karate ve Koşu Şampiyonalarında Başarı Elde Etti

Spor

Menteşe Belediyespor Kulübü'nün sporcuları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Karate ve Koşu Şampiyonalarında 9 altın, 12 gümüş, 10 bronz madalya kazandılar. Karate sporcuları Bodrum'da düzenlenen il karate şampiyonasında; minikler kategorisinde 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz, yıldızlar kategorisinde 4 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya elde ettiler. Karabağlar Yaylası'nda düzenlenen 1 kilometrelik koşuda minikler kategorisinde 1 altın, küçükler kategorisinde 2 gümüş, yıldızlar kategorisinde 3 bronz madalya kazanarak Menteşe'nin gururu oldular. - MUĞLA