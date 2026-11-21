Muğla'nın Menteşe ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları kapsamında düzenlenen ücretsiz tenis eğitimleri çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

GSB Spor Okulları bünyesinde gerçekleştirilen tenis eğitimlerinde minik sporcular, uzman eğitmenler eşliğinde tenisle tanışarak temel teknikleri öğreniyor. Enerjileri ve heyecanlarıyla dikkat çeken çocuklar, antrenmanlarda hem spor yapma hem de tenis becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Ücretsiz olarak sunulan eğitimlerle çocukların küçük yaşlarda sporla tanışması, fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi ve tenis sporuna olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla çocukların spora yönlendirilmesi ve geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.