FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında PSG ve Atletico Madrid bu akşam saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Rose Bowl Stadyumu'nda oynanacak maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Tarihleri boyunca 3 defa karşı karşıya gelen PSG ile Atletico Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 4. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 1 karşılaşmayı Fransa temsilcisi kazanırken, 1 mücadeleyi de İspanyol ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
PSG: Donnarumma, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Doue, Ramos
Atletico Madrid: Oblak, Molina, Le Normand, Gimenez, Lenglet, De Paul, Koke, Llorente, Lino, Griezmann, Alvarez.
Son Dakika › Spor › Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda - Son Dakika
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