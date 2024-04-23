Meram Belediyespor Kulübü Sporcuları Muaythai Türkiye Şampiyonası\'ndan Madalyalarla Döndü

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Üst üste başarılar alan ve madalyalar kazanan Meram Belediyespor Kulübü sporcuları, Antalya'da gerçekleştirilen Muaythai Türkiye Şampiyonası'ndan da iki madalya ile döndü.

Türkiye Muaythai Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan Bekir Özer Gençler U23 ve Elite Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası sona erdi.16 - 21 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya Kemer Göynük Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya 51 ilden 884 sporcu katıldı. Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Meram Belediyespor Kulübü sporcuları Hasan Uluşan U23 kategorisinden 63.5 kiloda Türkiye 1.'si, Furkan Tuzlu da yine U23 katagorisinde 86 kiloda Türkiye 3.'sü olarak turnuvayı tamamladı. U23 ve Elit Büyükler Kategorisinde 1. olan sporcular 30 Mayıs - 10 Haziran 2024 tarihlerinde Yunanistan'ın Patra kentinde düzenlenecek olan Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonasına katılacak. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, turnuvada ödül alan sporcular ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KONYA