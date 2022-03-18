Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı - Son Dakika
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Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı

18.03.2022 18:30
Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı

Çeyrek finale adını yazdıran takımlardan Atalanta'da top koşturan 24 yaşındaki milli futbolcumuz Merih Demiral, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 2-1 yenilerek veda ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın oyuncusu belli oldu.

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Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu. Milli futbolcumuz,Barcelona forması giyen Pedri'yi, Braga forması giyen Abel Ruiz'i ve West Ham forması giyen Soucek'i geride bıraktı.

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Son Dakika Spor Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı - Son Dakika


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