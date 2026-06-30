Merkezefendi Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi kurasını bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merkezefendi Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi kurasını bekliyor

Merkezefendi Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi kurasını bekliyor
30.06.2026 09:44  Güncelleme: 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 2026-2027 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda mücadele edecek. Kura çekimi 8 Temmuz'da İsviçre'de yapılacak.

Y. Merkezefendi Belediyesi Basket, 2026-2027 sezonunda mücadele edeceği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşayacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda mücadele edecek takımlar arasında BC Vienna (Avusturya), BK Opava (Çekya), Dziki Warszawa (Polonya), FIT/One Würzburg Baskets (Almanya), Lions de Genve (İsviçre), Manisa Basket (Türkiye), Kolossos H Hotels BC (Yunanistan), Landau Lions (Azerbaycan), Manchester Basketball (Büyük Britanya), Promitheas Patras BC (Yunanistan), Rilski Sportist (Bulgaristan), Ro Breogn (İspanya), SL Benfica (Portekiz), RASTA Vechta (Almanya), VEF Riga (Letonya) ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Türkiye) yer alıyor.

Eleme Turu turnuvaları 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Organizasyonun normal sezonu ise 6 Ekim 2026'da başlayacak. Normal sezon grup kuraları ile Eleme Turu turnuvalarının kura çekimi, 8 Temmuz Çarşamba günü İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i kura çekiminde Kulüp Genel Menajeri Evren Yenice temsil edecek. Yeşil-siyahlı ekip, kura çekiminin ardından eleme turundaki rakibini ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritasını öğrenmiş olacak.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulüp Başkanı Veli Deveciler, yaptığı açıklamada, "Basketbol Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa'nın önemli organizasyonlarından birinde yeniden mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kura çekimini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Eleme turunda hangi rakiple eşleşirsek eşleşelim, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i en iyi şekilde temsil etmek için sahada olacağız. Avrupa arenasında mücadele etmek hem kulübümüz hem de şehrimiz adına büyük bir gurur. Hedefimiz eleme turunu geçerek normal sezonda ülkemizi ve Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek. 8 Temmuz'daki kura çekiminde kulübümüzü Genel Menajerimiz Evren Yenice temsil edecek. Tüm taraftarlarımızın desteğiyle Avrupa yolculuğumuza güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Etkinlikler, Basketbol, İsviçre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi kurasını bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başlıyor 12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başlıyor
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Katliam gibi kaza Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

10:15
İsmailağa Cemaati’nin kilolarca altını buhar oldu Cübbeli Ahmet isyan etti
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
09:40
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
09:05
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
09:01
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
08:36
901’de hayati gol Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 10:28:28. #7.12#
SON DAKİKA: Merkezefendi Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi kurasını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.