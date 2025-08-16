Merkezefendi Basket\'ten Yeni Sezon Planlaması

Kulüp Başkanı Veli Deveciler, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Artık hedefleri büyütme zamanı. Taraftarımızın gurur duyacağı bir takım oluşturmak için titizlikle çalışıyoruz. Teknik ekibimiz ve yönetimimizle tam bir uyum içerisindeyiz. Yeni sezonda sahada savaşan, formanın hakkını veren bir Yukatel Merkezefendi Belediyesi izlettirmek istiyoruz" dedi. Kulübün sponsoru Yusuf Karataş ise, "Tüm enerjimizi kulübümüzü daha yukarı taşımaya odakladık. Altyapıdan A takıma kadar planlı bir yapı kurmak için çalışıyoruz" diye konuştu. Denizli ekibinde sezon öncesi çalışmalar hız kazanırken, transfer gelişmelerinin de kısa süre içinde sonlanması bekleniyor.
