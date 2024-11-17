Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor'a Yenildi - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor'a Yenildi

Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor\'a Yenildi

Basketbol Süper Ligi 7'nci haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Bursaspor'a 88-74 mağlup oldu. Maç, karşılıklı basketlerle başladı ve ilk yarı 36-36 eşitlikle tamamlandı.

17.11.2024 20:18  Güncelleme: 20:19
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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cooper 15, Cook 13, Lomazs 16, McLemore 2, İsmail, Arca 13, Bleijenbergh 10, Berke 4, Shittu 1

BURSASPOR: Brown 12, Michineau 14, Grantham 5, Sharma 2, Sarper 11, Pipes 15, Ömer Utku 6, Gavrilovic 18, Berkay 5

1'İNCİ PERİYOT: 13-18

İLK YARI: 36-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-64

BASKETBOL Süper Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Bursaspor'a 88-74 mağlup oldu. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu konuk takım 5 sayı önde kapattı: 13-18. İkinci çeyrek iki takımın karşılıklı dış atışlardan isabet bulmasıyla başladı. Ev sahibi ekipten Berke'nin son saniyedeki 3 sayılık atışı girmeyince ilk yarı 36-36 sona erdi. Üçüncü periyotta Sarper'in 3'lük basketleriyle üstünlük kuran Bursaspor çeyreği 11 sayı önde bitirdi: 53-64. Final bölümünde farkın kapanmasına izin vermeyen Bursaspor müsabakayı 14 sayı farkla kazandı: 74-88.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor'a Yenildi - Son Dakika

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