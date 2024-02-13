Merkezefendi Belediyesi Basket, Denizli'yi en iyi şekilde temsil ediyor - Son Dakika
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Spor

Merkezefendi Belediyesi Basket, Denizli'yi en iyi şekilde temsil ediyor

Merkezefendi Belediyesi Basket, Denizli\'yi en iyi şekilde temsil ediyor

Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, Süper Lig'de mücadele ederek kenti en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti. Başkan Veli Deveciler, takımın Euroleague'e oyuncu gönderen bir kulüp olmayı hedeflediğini ve lige verilen arada transferleri tamamlayacaklarını söyledi. Ayrıca, Denizli'de basketbolu seven bir kitle olduğunu ve el ele vererek daha iyi yerlere geleceklerini ifade etti.

13.02.2024 11:48
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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon içinde 3 yabancısını Euroleague takımlarına uğurlamasına rağmen yeni oyuncularıyla yarışa tutunan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler, kenti en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. Başkan Deveciler, "Avrupa'nın en güçlü liginde mücadele ediyoruz. Hem Denizli'yi hem de Merkezefendi'yi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Süper Lig'de 3'üncü yılımızdayız. Lig devam ettiği sürece gelişerek daha iyi bir noktaya gelmeye çalışacağız. İyi gittiğimizi düşünüyoruz. Doğru bir organizasyonla devam ediyoruz" diye konuştu.

Veli Deveciler, "Süreç içerisinde özellikle bu sene değişik şeyler yaşadık. Önemli oyuncular gelip gitti. Avrupa'nın Euroleague'e en çok oyuncu gönderen takımıyız. 5 ay içerisinde 3 oyuncumuz en iyi takımlara transfer oldu. Bu biraz bizim dengemizi bozdu ama netice itibariyle de böyle bir kulüp olmayı hedefliyoruz. Bu arada da maç kazanmamız gerekiyor" dedi.

Transferi lige verilen arada yapacaklarını ifade eden Deveciler, "2 haftalık bir FIBA arası var, arada eksik tamamlayacağız. Ligi istediğimiz yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Yıllardır salonu dolduruyoruz. Denizli'de basketbolu seven bir kitle var. El ele verip çok daha iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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