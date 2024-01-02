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Merkezefendi Belediyesi Basket, Roko Badzim'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket, Roko Badzim'i kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Lomazs'ı kaybeden Merkezefendi Belediyesi Basket, Roko Badzim'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki şutör guard, Konyaspor'dan sonra İspanya'da Obradorio takımında forma giymişti. Badzim'in transferiyle birlikte takım son 5 maçta 3 galibiyet almasına rağmen hala düşme hattında yer alıyor.

Merkezefendi Belediyesi Basket, Roko Badzim\'i kadrosuna kattı
02.01.2024 - 11:13,
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Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta şutör guardı Lomazs'ı Euroleague'deki İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya uğurlayan Merkezefendi Belediyesi Basket kadrosunu Roko Badzim'le takviye etti. 26 yaşında, 1.94 boyundaki şutör guard geçen sezon Süper Lig'de Konyaspor formasını giydikten sonra bu sezona İspanya'da Obradorio takımında başlamıştı. Lomazs'ın boşluğunu Badzim'le dolduran Denizli temsilcisi ligde son 5 maçta 3 galibiyet almasına rağmen halen düşme hattında yer alıyor. Merkezefendi'de sezon içinde pivot Oturu da Anadolu Efes'e transfer olmuştu.

Kaynak: DHA
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