Merkezefendi Belediyesi Basket, Roko Badzim\'i kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta şutör guardı Lomazs'ı Euroleague'deki İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya uğurlayan Merkezefendi Belediyesi Basket kadrosunu Roko Badzim'le takviye etti. 26 yaşında, 1.94 boyundaki şutör guard geçen sezon Süper Lig'de Konyaspor formasını giydikten sonra bu sezona İspanya'da Obradorio takımında başlamıştı. Lomazs'ın boşluğunu Badzim'le dolduran Denizli temsilcisi ligde son 5 maçta 3 galibiyet almasına rağmen halen düşme hattında yer alıyor. Merkezefendi'de sezon içinde pivot Oturu da Anadolu Efes'e transfer olmuştu.