 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor'u mağlup ederek düşme hattından kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor'u mağlup ederek düşme hattından kurtuldu

Basketbol Süper Ligi'nde son sıradaki Samsunspor'u evinde uzatma periyodu sonucunda 83-74 mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket, başantrenör Zafer Aktaş liderliğinde ligde kalma hedefiyle mücadelesine devam edecek.

Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor\'u mağlup ederek düşme hattından kurtuldu
23.01.2024 - 12:34,  Güncelleme: 12:37
Abone Ol

Basketbol Süper Ligi'nde son sıradaki Samsunspor'u evinde uzatma periyodu sonucunda 83-74 mağlup ederek düşme hattından kurtulan Merkezefendi Belediyesi Basket'te başantrenör Zafer Aktaş ligde kalma hedefiyle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Ligin zor olması nedeniyle ligde kalmanın da zor olduğunu ifade eden Zafer Aktaş, "Stres seviyesi çok yüksekti. Maçın başında hem Samsun'un hem bizim oynayacağımız basketbol çok göze hoş gelmeyebilir demiştim ki öyle de oldu. Kendi takımım adına konuşursam stres seviyesini yönetemedik" dedi.

"Moses bizi erken yalnız bıraktı ama diğer oyuncular onun eksikliğini kapattı" diyen Aktaş, "Bizim için çok değerli bir galibiyet. Bu galibiyeti yardımcılarım Erhan, Sergen ve Musa hocaya yazıyorum çünkü çok iyi hazırlık yaptılar ve maçın içinde de çok iyi iş çıkardılar. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Daha çok maç var ve bizim için her maç final. Ligde kalmaya ve gemiyi limana yanaştırmaya çalışacağız. İnşallah sene sonunda ikili averajı aramayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Merkezefendi, Samsunspor, basketbol, Basketbol, Maç Sonucu, Süper Lig, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor'u mağlup ederek düşme hattından kurtuldu - Son Dakika


22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:34:54. #1.12#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor'u mağlup ederek düşme hattından kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement