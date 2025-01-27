Merkezefendi Belediyesi'nden Sömestr Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Spor

Merkezefendi Belediyesi'nden Sömestr Futbol Turnuvası

Merkezefendi Belediyesi\'nden Sömestr Futbol Turnuvası

Merkezefendi Belediyesi, sömestr tatiline özel düzenlediği futbol turnuvasında 2015 ve 2016 doğumlu sporcular mücadele etti. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

27.01.2025 14:27  Güncelleme: 14:34
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Merkezefendi Belediyesi, sömestr tatiline özel futbol turnuvası düzenlendi. Dereceye giren futbolcular ödüllendirildi.

Spora ve sporcuya desteklerini sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Öğrencilerin yarıyıl tatil dönemindeki zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmesi amacıyla Merkezefendi Belediyesi, Sömestr Futbol Turnuvası düzenliyor. 2015 ve 2016 doğumlu sporcuların olduğu takımların yer aldığı iki kategoriden oluşan turnuvanın ilk aşaması sona erdi.

2015 doğumlu sporculardan oluşan futbol okulları ve spor kulüplerinin gerçekleştirdiği turnuvada dereceye giren sporculara ödül olarak madalya yerine kitap okumalarına teşvik olması amacıyla kitap ve kupa verildi. Merkezefendi Belediyesi Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri'nde oynanan maçlarda rekabet eden genç futbolcular ve aileleri keyifli vakit geçirdi. Dereceye giren sporcuların olduğu futbol okulları ve spor kulüplerine ödüllerini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan taktim etti.

2016 doğumlu sporculardan oluşan futbol okulları ve spor kulüpleri 28-31 Ocak tarihlerinde sahada olacak. 2016 doğumlu sporcuların olacağı maç, Merkezefendi Belediyesi Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri'nde oynanacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi'nden Sömestr Futbol Turnuvası - Son Dakika

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