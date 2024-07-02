Merkezefendi Belediyesi Spor Okullarında Kaleci Eğitimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Merkezefendi Belediyesi Spor Okullarında Kaleci Eğitimleri Başladı

Merkezefendi Belediyesi Spor Okullarında Kaleci Eğitimleri Başladı

Merkezefendi Belediyesi'nin yoğun ilgi gören spor kurslarına bir yenisi daha eklendi. Spor okullarında kaleci eğitimleri başladı. Başkan Doğan, 'Çocuklarımızın yaz aylarında verimli bir şekilde zaman geçirmesi için çalışıyoruz' dedi.

02.07.2024 16:18  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediyesi'nin Spor Okullarında, kaleci eğitimleri başladı. Başkan Doğan, "Çocuklarımızın yaz aylarında verimli bir şekilde zaman geçirmesi için çalışıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin yoğun ilgi gören spor kurslarına bir yenisi daha eklendi. Spor okullarında kaleci eğitimleri başladı. 2009 ile 2015 yılları arasında doğan tüm çocuklar Akkonak Dr. Samim Gök Stadı'ndaki eğitimlere katılabilecek. Eğitimler; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştirilecek. Kayıtlar ve detaylı bilgiye ulaşmak için 0 552 692 2020 veya 0 532 051 3926 numaralı hatlar üzerinden iletişime geçilecek.

"Spor neredeyse Merkezefendi Belediyesi de orda"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çocuklarımızın yaz aylarında verimli bir şekilde zaman geçirmesi için çalışıyoruz. Bu nedenle spor okullarımızda kaleci eğitimlerimize de başladık. Tüm eğitimlerimizi, alanında uzmanlaşmış antrenörlerimizle birlikte yapıyoruz. Merkezefendimizde birçok branşta kurs imkanı sağlıyoruz. Spor bizim için çok önemli ve var gücümüzle sporu destekliyoruz. Spor neredeyse Merkezefendi Belediyesi de orada" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Spor Okullarında Kaleci Eğitimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular vardı Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi Masada önemli konular vardı! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:57:09. #1.13#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Spor Okullarında Kaleci Eğitimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement