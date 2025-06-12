Merkezefendi Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Merkezefendi Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları Kurs Kayıtları, 17 Haziran Salı gününe kadar devam edecek.

Spora ve sporcuya her zaman destek olan Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi'nin yoğun ilgi gören spor kurslarının yaz dönemi kayıtları başladı. 20 Tesiste ve 14 branştan oluşan kurslara kayıtlar, 17 Haziran Salı günü sona erecek. Başvurular https://merkezefendi.bel.tr/sporkursu/Default.aspx adresinden veya tesislerden şahsen yapılacak.

Merkezefendililer, Yaz Spor Okulları Kursları branşları, yaş grupları ve tesisler konusunda detaylı bilgi için https://merkezefendi.bel.tr/sporkursu/Default.aspx adresini ziyaret edebilir veya 444 8 662 numaralı çağrı merkezini arayabiliyor. - DENİZLİ