Merkezefendi'de başpehlivan İsmail Balaban oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Merkezefendi'de başpehlivan İsmail Balaban oldu

27.06.2022 09:28
Merkezefendi'de başpehlivan İsmail Balaban oldu

Merkezefendi Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Merkezefendi Yağlı Güreşleri müsabakaları sona erdi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Merkezefendi Yağlı Güreşleri müsabakaları sona erdi. 600 pehlivan, 30 başpehlivanın katıldığı müsabakalar sonunda başpehlivanlığı, final müsabakasında Menderes Saltık'ı mağlup eden İsmail Balaban kazandı.

Şemikler Spor Tesisleri'nde yapılan ve ikincisi gerçekleştirilen Merkezefendi Yağlı Güreşleri müsabakalarına Merkezefendili ve Denizlililer büyük ilgi gösterdi. Mücadelelerin başladığı andan itibaren tribünleri dolduran güreş severler birbirinden heyecanlı müsabakaları coşkuyla izledi. Geçen seneki güreşlerin ağası iş insanı Mehmet Yukarıca ağalığını iş insanı Ahmet Turan'a devretti. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve protokol üyeleri tribünleri dolduran seyircileri selamladı.

600 pehlivan, 30 başpehlivanın katıldığı müsabakalar sonunda başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, başpehlivan olan İsmail Balaban'a madalya ve kupasını takdim etti. İkinciliği Menderes Saltık, üçüncülüğü Turan Balaban ve Orhan Okulu paylaştı. İkinci ve üçüncülüğü elde eden başpehlivanlara ve diğer kategorilerde dereceye giren sporculara da kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

"Pehlivanlarımızı kutluyor, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum"

Vatandaşların yağlı güreşe yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi 2. Yağlı Güreşleri'nde değerli hemşehrilerimiz bizleri yalnız bırakmadığı için kendilerine teşekkür ediyorum. Hep birlikte coşku içinde yağlı güreşleri izledik. Birbirinden ünlü başpehlivanlarımızı hemşehrilerimiz ile bir araya getirdik. Spora ve sporcuya her zaman desteğimiz devam edecek" dedi.

600 pehlivanın ve 30 başpehlivanın kıyasıya mücadele ettiğini belirten Başkan Doğan, "Merkezefendi Yağlı Güreşlerinin Şampiyonu, İsmail Balaban oldu. Güreşlerimizin galibi İsmail Balaban'ı ikinci Menderes Saltık'ı ve yarı finalde er meydanına çıkarak güreşlerimizin üçüncülüğünü elde eden Turan Balaban ve Orhan Okulu'yu kutluyor, tüm pehlivanlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (3) Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (3) Son dakika: Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (2) Son dakika: Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (2)
Kaynak: İHA

İsmail Balaban, Merkezefendi, Balaban, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi'de başpehlivan İsmail Balaban oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:24 İnebolu'da sele teslim oldu! Vatandaşlara "Dükkan açmayın, üst katlara çıkın" uyarısı yapıldı
09:23 Adana'da 38 kişi PKK operasyonu kapsamında gözaltına alındı! Aralarında HDP'li yöneticiler ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı da var
09:20 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?" sorusuna yanıt: Kaşıkçı cinayetine kadar bir sorunumuz yoktu
09:16 Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler
09:14 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik öncesi son viraj! Kız isteme ve nişan töreni düzenlendi
09:11 Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek
09:03 BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi
08:59 Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...
21:52 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 09:36:44. #1.12#
SON DAKİKA: Merkezefendi'de başpehlivan İsmail Balaban oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement