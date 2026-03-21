Salon: TOFAŞ
Hakemler: Alper Gökçebel, Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi
TOFAŞ: Perez 17, Tolga Geçim 8, Sadık Emir Kabaca 13, Blazevic 7, Besson 24, Floyd, Özgür Cengiz, Kidd 10, Furkan Korkmaz 9
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 16, Bleijenbergh 12, Miles 9, Badzim 12, Mahir Ağva, Emre Tanışan 6, Griffin 12, Ömer Can İlyasoğlu 10, Cazalon, Omic 16
1. Periyot: 24-21
Devre: 47-48
3. Periyot: 65-65
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda TOFAŞ'ı 93-88 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Merkezefendi, TOFAŞ'ı Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?