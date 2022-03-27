Merkezefendi üzgün - Son Dakika
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Merkezefendi üzgün

27.03.2022 13:43
Merkezefendi üzgün

ING Basketbol Süper Ligi'nde son haftaların flaş takımı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Tofaş'a 98-66 gibi farklı skorla yenilmekten kurtulamadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son haftaların flaş takımı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Tofaş'a 98-66 gibi farklı skorla yenilmekten kurtulamadı. Ligde 24 maçta 16'ncı mağlubiyetini alan Denizli temsilcisinde Antrenör Zafer Aktaş, "Kendi evimizde taraftarımız önünde bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Öncelikle taraftarımızdan özür dilememiz lazım. Sanırım son haftalarda yükselen form grafiğimiz ve önemli rakiplere karşı kazandığımız maçlar özgüvenimizi çok artırdı. Bu da sahada bu resmi ortaya koymamıza sebep oldu. En kısa sürede toparlayıp önümüzdeki maçlarda yine mücadele eden, savaşan takımı yaratacağız" açıklamasını yaptı.


- Denizli
YORUMLAR
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Ekin Uzunlar, Merkezefendispor için söyledi Ekin Uzunlar, Merkezefendispor için söyledi TOFAŞ, ligde yarın Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak TOFAŞ, ligde yarın Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Denizli, Tofaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merkezefendi üzgün - Son Dakika


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