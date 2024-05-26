Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor'u penaltılarla yenerek 2. Lig'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor'u penaltılarla yenerek 2. Lig'e yükseldi

Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor\'u penaltılarla yenerek 2. Lig\'e yükseldi

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 6-5 yenerek 2. Lig'e yükseldi. İlk yarıyı Muş 1984 Muşspor'un 1-0 önde tamamladığı maçta, İlker Sayan'ın 90+4. dakikada attığı golle beraberlik sağlandı. Normal süresi ve uzatmaları eşitlikle sona eren maçta, Merkür Jet Erbaaspor penaltı atışlarıyla galip gelerek 2. Lig'e çıktı.

26.05.2024 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Egemen Savran

Merkür Jet Erbaaspor: Onur Behiç Özalgan, İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı (Dk. 85 İlker Sayan), Çağrı Bülbül, Mehmet Tosun (Dk. 76 Hüseyin Çolak), İbrahim Kaya (Dk. 90+8 Bayduhan Taşova), Alperen Doğan, Emirhan Çavuş (Dk. 46 Tahsin Hacımustafaoğlu), Erçin Ilgaz, Oğulcan Enes Demiroğlu (Dk. 75 Berat Yaman), Aykut Sarıdoğan (Dk. 99 Birkan Yılmaz)

Muş 1984 Muşspor: İlker Günay, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Atalay Gürel (Dk. 63 Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 110 Ömer Çetinbaş)), Mahsun Çapkan (Dk. 77 Muhammet Fatih Yıldırım), İlker Avşar (Dk. 64 Ozan Papaker), Mervan Yusuf Yiğit, Furkan Gedik (Dk. 84 Canberk Dilaver), Taha Tunç (Dk. 84 Ebu Sıddık Çelik), Kadir Yazıcı, Yusuf Yıldırım

Goller: Dk. 19 Furkan Gedik (Muş 1984 Muşspor), Dk. 90+4 İlker Sayan (Merkür Jet Erbaaspor)

Kırmızı kart: Dk. 108 Kadir Yazıcı (Muş 1984 Muşspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 İbrahim Konuksever, Dk. 80 Erçin Ilgaz, Dk. 86 Tahsin Hacımustafaoğlu (Merkür Jet Erbaaspor), Dk. 54 Efe Karaoğlu, Dk. 68 Mahsun Çapkan, Dk. 69 Salih Zafer Kurşunlu, Dk. 71 Ahmet Abdullah Çakmak, Dk. 118 Ömer Çetinbaş (Muş 1984 Muşspor)

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 6-5 yenerek 2. Lig'e yükseldi.

İki takımın da karşılıklı ataklar yaptığı maçın ilk yarısında Muş 1984 Muşspor, Furkan Gedik'in şutunda bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Her iki takım müsabakanın ikinci devresinde karşılıklı girdiği gol pozisyonlarında bulduğu fırsatları değerlendiremedi.

Karşılamanın hakemi Yiğit Arslan mücadelenin sonuna +7 dakika oynanmayan süre ekledi. Oyuna 85'inci dakikada dahil olan Merkür Jet Erbaaspor'lu İlker Sayan, 90+4'üncü dakikada serbest vuruş sonrası ceza sahasına gelen topu, kafa vuruşuyla ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi.

Müsabakanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Her iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Merkür Jet Erbaaspor'un penaltı atışlarında, Alper Doğan, Birkan Yılmaz, İbrahim Konuksever, Tahsin Hacımustafaoğlu ve Çağrı Bülbül gol kaydederken, İlker Sayan penaltı vuruşunda başarılı olamadı.

Muş 1984 Muşspor'un penaltı atışlarında, Yusuf Yıldırım, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Ozan Papaker penaltı vuruşlarını gole çevirdi. Mervan Yusuf Yiğit ve Ömer Çetinbaş ise penaltı vuruşlarını golle değerlendiremedi.

Merkür Jet Erbaaspor, rakibine penaltı atışlarında 5-4, toplam skorda ise 6-5 üstünlük sağlayarak adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu.

Kaynak: AA

Muş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor'u penaltılarla yenerek 2. Lig'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Icardi’den Fenerbahçe’ye olay sözler: Bakalım Kadıköy’de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
21:09 Süper Lig’e veda eden son takım Ankaragücü oldu Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu
20:43 İstanbulspor’u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi
20:29 Aslan mucizeye izin vermedi Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
21:44 Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
21:32 Okan Buruk’tan zafer sonrası ilk sözler: 25. şampiyonluğa hazır olun Okan Buruk'tan zafer sonrası ilk sözler: 25. şampiyonluğa hazır olun
18:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti
18:30 Almanya’da dikkat çeken analiz: Afrika’da etkili olan yeni güç Türkiye Almanya'da dikkat çeken analiz: Afrika'da etkili olan yeni güç Türkiye
17:20 Galatasaray’da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
17:09 Katar Hava Yolları’na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 21:53:31. #1.12#
SON DAKİKA: Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor'u penaltılarla yenerek 2. Lig'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement