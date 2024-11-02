Mersin, Beşiktaş'a Yenildi - Son Dakika
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Mersin, Beşiktaş'a Yenildi

Mersin, Beşiktaş\'a Yenildi

Mersin, Beşiktaş'a 72-66 kaybetti. Antrenör Sevim, top kayıplarının mağlubiyette etkili olduğunu belirtti.

02.11.2024 19:26
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'a deplasmanda 72-66 mağlup olan Mersin Spor Kulübü'nde Başantrenörü Can Sevim, "Maçın gidişatını birkaç detay belirledi" dedi.

Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Mersin Spor Kulübü deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a 72-66'lık skorla yenildi. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Başentrenör Can Sevim, mağlup olmalarındaki en önemli nedenlerinden birinin, yaptıkları top kayıplarının skoru aşağı çekmesi olduğunu söyledi. Maçın gidişatını birkaç detayın belirlediğini ifade eden Sevim, "Maçın genelinde dengeli bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Savunmamıza bu detayları ekleyebilseydik, yediğimiz sayıları önleyebilseydik veya ortada kalan topları alabilseydik kazanma şansımız olabilirdi. İyi mücadele ettik ve maç sonuna kadar dengeyi koruduk. Bu alanlarda kendimizi geliştirerek benzer zorlukları galibiyete çevirebileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Hiçbir maç kolay değil"

Önlerinde zorlu bir fikstür olduğunu vurgulayan Can Sevim, "Bütçeler ve rakiplerin kadro derinlikleri gibi faktörlere bakıldığında, her karşılaşmanın zorlu geçeceği ortada. Ancak Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil. Hiçbir rakibe karşı sahaya kolay bir maç çıkıyor gibi çıkamazsınız. Aynı motivasyonu koruyarak, sahada işlerimizi daha iyi yapmalı ve nereye kadar gidebileceğimize odaklanmalıyız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin, Beşiktaş'a Yenildi - Son Dakika

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