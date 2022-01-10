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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig'e çıkmaya odaklandı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig'e çıkmaya odaklandı

10.01.2022 11:11
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig'e çıkmaya odaklandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Federasyon Kupası'nı kazanarak hızlı giriş yaptığı sezonu, Süper Lig'e yükselerek taçlandırmak istiyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Federasyon Kupası'nı kazanarak hızlı giriş yaptığı sezonu, Süper Lig'e yükselerek taçlandırmak istiyor.

Sezon öncesi mücadele ettiği Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin ekibi, şampiyonluğa ulaşarak büyük sevinç yaşadı.

Lige hızlı giriş yapıp art arda 4 maç kazanan MSK Kadın Basketbol Takımı, 12 galibiyet, 3 mağlubiyetle sezonun ilk yarısını 3'üncü kapattı.

Sezonun ikinci yarısının ilk maçında, sahasında Bodrum Karya'yı konuk eden Mersin ekibi, rakibini 86-42 yenerek 13. galibiyetini elde edip puan sıralamasındaki yerini korudu.

Kadrosunda tek yabancı olan MSK Kadın Basketbol Takımı, ağırlıklı olarak Türk sporcularla mücadele ettiği ligi başarıyla tamamlamak istiyor.

Mersin ekibi, ligi üst sıralarda bitirip gelecek sezon Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

-"Sezon başında kupayı aldıktan sonra hedefimiz yükseldi"

Başantrenör İbrahim Sağdıç, AA muhabirine, Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası'nı kazanarak Mersin'e önemli bir başarı getirdiklerini söyledi.

Kupanın vermiş olduğu moral ve motivasyonla sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını anlatan Sağdıç, "Yeni bir kulüp olmamıza rağmen üst bir kupa alarak sezona başlamış olduk. Sezon başında kupayı aldıktan sonra hedefimiz yükseldi. Bu sezon daha çok ilk 5'te oynayabilecek bir kadro kurmayı planladık ama kupayı alarak daha yukarılarda olabileceğimizi de gördük. Şu anki hedefimiz bir üst lig olan Süper lige çıkmak. Oyuncularım bunları yapabilecek kapasitede. Kulübümüz buraları taşıyabilecek durumda." diye konuştu.

Sağdıç, ligin ilk yarısında iyi bir grafik çizdiklerini belirterek, ikini yarıda daha iyi performanslar sergilemeyi planladıklarını belirtti.

"İkinci yarı hiç mağlubiyet almak istemiyoruz"

Takım kaptanı Nihan Tolgay da takımda heyecanın yüksek olduğunu aktardı.

Süper Lig'e yükselmek için mücadele ettiklerini ifade eden Nihan, şöyle devam etti:

"İkinci yarı hiç mağlubiyet almak istemiyoruz. İlk yarı gibi ikinci yarıyı da çok güzel bir şekilde bitirip, en üst sıralarda yerimizi almak istiyoruz. Herkes çok heyecanlı, takım kimyamız çok iyi. Bize başarıyı getiren sebep de bu. Aile gibiyiz. Sezon sonunda birincilikle, play-off oynamadan Süper Lig'e gitmeyi hedefliyorduk. En kötü ihtimalle play-off'tan birinci çıkıp, bu hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sene kesin olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz."

Oyunculardan İlknur Yıldızhan da sezonun ikinci yarısında oynayacakları tüm maçları kazanmak istediklerini belirterek, "Mersin'i Süper Lig'e kazandırmayı çok istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Özverili bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız. Kendi aramızda konuşup, hayaller kuruyoruz. Çok heyecanlıyız, inşallah başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig'e çıkmaya odaklandı - Son Dakika Spor


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