Mersin Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Basketbol Kurslarına Yoğun İlgi

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yıl boyu devam eden ücretsiz basketbol kursları yaz döneminde de yoğun ilgi görüyor.

Kentte gerçekleştirdiği birçok etkinlikle gençleri sportif faaliyetlere yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz basketbol kursunu yılın 12 ayı sürdürüyor. 2010-2016 doğumluların kayıt yaptırabildiği ve belediye antrenörlerinin verdiği basketbol kursu pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Servet Tazegül Spor Salonunda, salı ve perşembe günleri ise Seyfi Alanya Spor Salonunda sürüyor. Büyükşehir Belediyesinin basketbol kursuna veya diğer ücretsiz kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler, Macit Özcan Tesislerinde kayıt yaptırabilecek.

"Basketbol branşının temellerini, kurallarını yaşayarak öğreniyorlar"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinde görev yapan Basketbol Antrenörü İhsan Keskin, basketbol kurslarının yıl boyunca devam ettiğini belirterek, "130 öğrenciyle haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. 3 gün Servet Tazegül Spor Salonunda, 2 gün Seyfi Alanya Spor Salonunda antrenmanlarınıza devam ediyoruz. Burada çocuklarımız basketbol, temel eğitim ve spor yapma alışkanlığı kazanmanın yanı sıra bedensel, sportif, psikomotor becerilerinin de farkına varıyorlar. Özgüvenleri artıyor" dedi.

Takım sporu olduğu için çocukların paylaşmayı da öğrendiklerini kaydeden Keskin, "Burada sporcu çevresi, arkadaş ortamı oluşturuyorlar. Yazın boş vakitlerini telefon, tablet ve sanal ortamda geçirmek yerine sosyalleşerek basketbol branşının temellerini, kurallarını yaşayarak öğreniyorlar. Bu kazanımları ücretsiz sağladığımız için veliler de mutlu çocuklar severek geliyorlar" diye konuştu.

"İleride basketbolcu olmak istiyorum"

Kursiyerlerden Adar Deniz Dalgıç, basketbolu çok sevdiğini belirterek, "Basketbolu sevdiğim için bu kursa geldim. Sadece basketbol değil, sevgi ve saygıyı, dostluğu öğreniyoruz. Antrenmanlar yapıyoruz. Bazen küçük maçlar yapıyoruz. İleride basketbolcu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

2 yıldır basketbol kursuna gelen 9 yaşındaki Berkay Özdemir ise "Basketbol kursu, evde kalıp oturmaktan daha iyi. Basketbol sevgim artıyor. Boyumu uzatıyor. Sağlıklı oluyorum. Basketbol temel eğitimi alıyorum" dedi. - MERSİN