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Mersin Büyükşehir takımları sahalardan galibiyetle ayrıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir takımları sahalardan galibiyetle ayrıldı

06.12.2021 11:37
Mersin Büyükşehir takımları sahalardan galibiyetle ayrıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün (MSK) farklı branşlardaki takımları aldıkları galibiyetlerle sevindiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün (MSK) farklı branşlardaki takımları aldıkları galibiyetlerle sevindiriyor. Büyükşehrin kadın basketbol, hentbol, voleybol ve erkek basketbol takımları, çıktıkları maçlarda sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 1. Lig Kadınlar A Grubu 9'uncu hafta karşılaşmalarında Rize Olimpik Pazar Spor Kulübü ile sahaya çıktı. Büyükşehir MSK, Rize Olimpik Pazar Spor Kulübü'nü 31-22 yenerek, ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı. İlk yarıyı 15-13 skorla önde kapatan kadın hentbol takımı, Rize Olimpik Pazar Spor Kulübü karşısında baştan sona etkili olarak sürdürdüğü oyun ile karşılaşmayı rahat kazandı. Antrenör Ali Rıza Yeşil, hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Bu sezon hedefimiz doğrultusunda ilerlemek için ilk yarıyı lider tamamlamak bizim için önemliydi. Kısa bir dinlenme sonrası ikinci yarı hazırlıklarımıza başlayacağız. Hedefimiz bu sezon ligi en iyi yerde bitirmek. Sahada canla başla mücadele eden sporcularımı galibiyetten dolayı kutluyorum" dedi.

İdari Menajer Ozan Kaya ise tüm sporcuları tebrik ederek, "Başarılı sonuçlar alarak nasipse ligi şampiyon bitirip bir üst lige çıkmak için mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Lig'in 10'uncu hafta karşılaşmaları kapsamında Uludağ Basket NBSD Kadın Basketbol Takımı'yla karşılaştı. İstanbul Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Mersin temsilcisi 73-51'lik skorla kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı da Türkiye Basketbol Ligi 10'uncu hafta mücadeleleri kapsamında karşılaştığı HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni 87-79'lık skorla yendi.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadelesine devam eden Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 9'uncu hafta karşılaşmalarında Numune Gençlik Kadın Voleybol Takımı ile Toroslar 1000 Kişilik Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sporseverlerin heyecanlı dakikalar yaşadığı maçın galip tarafı MSK Kadın Voleybol Takımı oldu. Karşılaşmanın ilk setini 25-19 kazanan Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-21 alarak, sahadan 3-0 galip ayrıldı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir takımları sahalardan galibiyetle ayrıldı
Mersin Büyükşehir takımları sahalardan galibiyetle ayrıldı
Mersin Büyükşehir takımları sahalardan galibiyetle ayrıldı
Mersin Büyükşehir takımları sahalardan galibiyetle ayrıldı

Büyükşehir Belediyesi, basketbol, voleybol, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir takımları sahalardan galibiyetle ayrıldı - Son Dakika Spor


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