Mersin'de minik futbolcuların şenlik heyecanı sona erdi - Son Dakika
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Mersin'de minik futbolcuların şenlik heyecanı sona erdi

Mersin\'de minik futbolcuların şenlik heyecanı sona erdi
30.06.2026 12:23  Güncelleme: 12:24
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Mersin'de düzenlenen 6. U-11 ve U-12 Futbol Şenlik Ligi, 154 takım ve 3 binden fazla sporcuyu bir araya getirdi. Minik futbolcular kupa ve madalyalarına kavuştu.

Mersin'de düzenlenen 6. U-11 ve U-12 Futbol Şenlik Ligi, Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3 binden fazla sporcuyu bir araya getirdi. Minik futbolcular, turnuvanın sonunda kupa ve madalyalarına kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen U-11 ve U-12 Futbol Şenlik Ligi, Macit Özcan Spor Tesislerinde düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyona Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3 binin üzerinde sporcu katıldı. Minik futbolcular turnuva boyunca yeteneklerini sergileme ve takım ruhunu deneyimleme fırsatı bulurken, sahalarda dostluk ve centilmenlik rüzgarları esti. Tribünleri dolduran aileler ve sporseverler de organizasyon boyunca minik sporcuların heyecanına ortak oldu.

Turnuvanın sonunda oynanan final karşılaşmalarının ardından, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş'ın da katıldığı ödül töreninde, dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarına kavuştu. U-11 kategorisi A grubunda şampiyonluğu Mersin Yıldırım Spor Kulübü, B grubunda Mersin Ter Spor Kulübü, C grubunda Yenişehir Futbol Kulübü ve D grubunda Kadir Efe Spor Kulübü kazandı. U-12 kategorisinde ise A grubunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, B grubunda Çiftlik Adonis Spor Kulübü, C grubunda Mersin Ter Spor Kulübü ve D grubunda Akdeniz Belediye Spor Kulübü şampiyonluğa uzanan takımlar oldu.

"Çocukların ve gençlerin her alanda gelişimini desteklemeye devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, 'U-11 ve U-12 Futbol Şenlik Ligi'nin her geçen yıl daha da büyüyen ve daha fazla çocuğa ulaşan bir organizasyona dönüştüğünü belirterek, "Gençlerimiz ve çocuklarımız için, yaz aylarında da yararlanabilecekleri birçok etkinlik ve aktivite söz konusu. Çocuk kampüslerimiz açık olmaya devam edecek. MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde bilim atölyelerimiz faaliyette olacak. Aynı şekilde tüm ilçelerimizdeki kurs merkezlerimizde de yaz atölyeleri gerçekleşecek. Bu süreçte, bir önceki dönemin akademik olarak değerlendirilmesi ve bir sonraki seneye yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecek. Yine aynı şekilde sanat ve spor kurslarımız da devam edecek. Kısacası Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu yaz tatili döneminde de kültürle, sanatla, sporla ve bilimle iç içe olmalarını istiyor ve bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin'de minik futbolcuların şenlik heyecanı sona erdi - Son Dakika

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