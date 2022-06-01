Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

01.06.2022 19:45

Mersin'de 2-4 Haziran'da yapılacak Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin'de 2-4 Haziran'da yapılacak Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Mersin Jimnastik Salonu'nda düzenlenen toplantıda, şampiyonaya 14 ülkeden 89 sporcunun katıldığını söyledi.

Sporcuların iddialı olduğunu ve her branşta madalya beklediklerini aktaran Göktekin, "Hem yarışma organizasyonu yapacağız hem de buraya gelen 14 ülkeye güzel Mersinimizi tanıtacağız. Yarışmalarda, sporcularımızın her branşta iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Her branşta finale kalıp madalya için performanslarını gösterecekler." diye konuştu.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de düzenlenen spor etkinlikleriyle Mersin'in bir spor şehri olmasını sağlayacaklarını belirtti.

Bu tür aktivitelerle Mersin'i tanıttıklarını da aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Mersin, cimnastikte hep uğur getiriyor. Avrupa Şampiyonası yaptık, Avrupa şampiyonları çıkarttık. Bu yarışmada da yine Akdeniz şampiyonları çıkartacağız. Mersinli hemşerilerimizi şampiyonaya davet ediyorum. Ülkemiz adına 12 sporcu katılacak. Bu sporcularımızla da başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Şampiyonaya katılan sporcularımıza başarılar diliyorum."

Basın toplantısının ardından, açılış seremonisi yapıldı.

Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı
Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı
Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı
Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı
Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı
Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı
Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı
Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika


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