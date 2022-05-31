Özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtımına başlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi" kapsamında, Mersin'de 11 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje çerçevesinde, Ankara'dan özel eğitim öğrencileri için gönderilen spor malzemeleri tır ile Mersin'e getirildi. Malzemelerin bir bölümü, Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen törenle dağıtıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, törende proje sayesinde kentteki 11 özel eğitim okuluna malzeme teslimi yapılacağını söyledi. Projenin önemine dikkati çeken Demir, "Malzemeler, ilimizde bulunan özel sporcularımızın hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlayacak. Kişisel gelişimlerine katkı sunacak. Paralimpik spor branşlarında ülkemizi başarıdan başarıya taşıyacak sporcuların yetiştirilmesine destek olacak. Şanlı bayrağımızı dalgalandıracak sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.