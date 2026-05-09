Mersin'de Ultra Maraton heyecanı: Sporcular antik kentler arasında yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Ultra Maraton heyecanı: Sporcular antik kentler arasında yarıştı

Mersin\'de Ultra Maraton heyecanı: Sporcular antik kentler arasında yarıştı
09.05.2026 23:41  Güncelleme: 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, 882 sporcunun katılımıyla tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği parkurlarda gerçekleşti. Daha önceki yıllardan farklı olarak, bu yılki maratona uluslararası katılım da yoğun oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenlediği 'Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu', farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 882 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Mersin Valiliği himayesinde ve Türkiye Atletizm Federasyonu takviminde yer alan organizasyonda sporcular, tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği parkurlarda yarıştı. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde organize edilen maraton; 10K, 33K ve 53K'lık etaplarda tamamlandı. Sporcular, Kızkalesi'nden başlayarak Lamos Kanyonu'na uzanan rotalarda mücadele etti. Korikos Antik Kenti, Cennet-Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçen yarışmacılar, doğa ve tarihin buluştuğu atmosferde koşma deneyimi yaşadı.

Maratonun ödül töreni, tüm parkurların bitiş noktası olan Kızkalesi Müze Beach'te gerçekleştirildi. 53K Erkekler Genel Klasmanda Mustafa Dağdelen 5 saat 3 dakika 22 saniyelik derecesiyle birinci oldu. 33K Erkekler Kategorisinde Şahap Dede 3 saat 4 dakika 5 saniyeyle, kadınlarda ise Fransa'dan Eugine Rooke 3 saat 56 dakika 49 saniyeyle ilk sırayı aldı. 10K Erkekler Kategorisinde Rıdvan Aykul 45 dakika 8 saniyeyle, kadınlarda ise Anna Kirdan 52 dakika 47 saniyeyle birincilik elde etti.

Ödül töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Mersin'in spor organizasyonları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "5'incisini düzenlediğimiz maratonumuz doğa içerisinde ve açık hava müzesi diyebileceğimiz tarihi alanlarda gerçekleşti. Yarışmamıza 28'i yabancı olmak üzere toplam 882 sporcu katıldı. Sporcularımızın parkurlardan memnun kaldığını düşünüyoruz" dedi.

53K Genel Klasman birincisi Mustafa Dağdelen ise parkurun teknik açıdan zorlayıcı ancak keyifli olduğunu belirterek, "Tarihi alanların içerisinde koşmak gerçekten çok özel bir deneyimdi. Kilikya'yı ve Mersin'i seviyoruz" diye konuştu.

33K Kadınlar Kategorisi birincisi Fransız sporcu Eugine Rooke de parkurun zorlu olmasına rağmen tarihi alanlar ve limon bahçeleri arasından geçmenin unutulmaz bir deneyim sunduğunu ifade etti.

33K Erkekler birincisi Şahap Dede ise organizasyona ilk yıldan bu yana katıldığını belirterek, "Burası coğrafyası, tarihi ve deniziyle kendimi evimde hissettiğim bir yarış. Her yıl severek katılıyorum" ifadelerini kullandı.

10K Erkekler birincisi Rıdvan Aykul da geçen yıl sakatlığı nedeniyle yarışamadığını belirterek, "Bu yıl yeniden koşup birinci olduğum için mutluyum. Deniz kenarında başlayıp yine deniz kenarında biten çok özel bir parkur" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kültür, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin'de Ultra Maraton heyecanı: Sporcular antik kentler arasında yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
23:12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı İşte Devler Ligi’ni garantileyen ilk 16 takım
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 01:01:32. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Ultra Maraton heyecanı: Sporcular antik kentler arasında yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.