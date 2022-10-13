TFF 2. Lig'in 10. haftasında Afyonspor, deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Mor beyazlı ekip 21 kişilik maç kadrosu ile çalışmalarını sürdürürken, karşılaşma için yarın Tarsus'a gidecekleri öğrenildi. Maç 15 Ekim Cumartesi günün Tarsus'ta oynanacak ve karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Mersin haber! Afyonspor, Tarsus'a konuk olacak - Son Dakika

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