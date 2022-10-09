Mersin spor haberleri: Tarsus İdman Yurdu: 2 - 2 - Son Dakika
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Mersin spor haberleri: Tarsus İdman Yurdu: 2 - 2

09.10.2022 20:35
Mersin spor haberleri: Tarsus İdman Yurdu: 2 - 2

Mersin spor haberi | STAT: Bursa Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Uğur Önay, Barış SunBURSASPOR: Canberk Yurdakul - Abdullah Tazgel, Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç (Dk. 84 Kerem), Kubilay Sönmez (Dk. 74 Emre Tepegöz), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Berat Altındiş), Enver Cenk Şahin (Dk.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Uğur Önay, Barış Sun

BURSASPOR: Canberk Yurdakul - Abdullah Tazgel, Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç (Dk. 84 Kerem), Kubilay Sönmez (Dk. 74 Emre Tepegöz), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Berat Altındiş), Enver Cenk Şahin (Dk. 90 İbrahim Efe Erbak), Ertuğrul Kurtuluş, Samet Bozkurt, Mustafa Genç, Hamza Baran Arıkan (Dk. 46 Ömer Turan Görgüç)TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz Demircan - Abdussamed Karnuçu, Cengiz Ötkün, Oğuzhan Kayar, Alperen Pak (Dk. 64 Yılmaz Can Taşkıran), Fatih Selimhan Solmaz, Uğur Utlu, Gökhan Meral (Dk. 76 Artun Akçakın), Taha Balcı, Volkan Altınsoy, Sefa DurmuşGOLLER: Dk. 15 Cengiz Ötkün, Dk. 90+2 Artun Akçakın (Tarsus İdman Yurdu), Dk. 49 ve Dk. 67 Enver Cenk Şahin (Bursaspor)KIRMIZI KART: Dk. 88 Uğur Utlu (Tarsus İdman Yurdu)

SARI KARTLAR: Fatih Solmaz, Oğuzhan Kayar, Uğur Utlu (Tarsus İdman Yurdu), Kubilay Sönmez (Bursaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 9'uncu hafta maçında Bursaspor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldı.


- Bursa
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Kaynak: DHA

Ferhan Kestanlıoğlu, Enver Cenk Şahin, Kubilay Sönmez, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin spor haberleri: Tarsus İdman Yurdu: 2 - 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin spor haberleri: Tarsus İdman Yurdu: 2 - 2 - Son Dakika
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