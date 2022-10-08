Mersin haberleri | Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor tesislerde kampa girdi - Son Dakika
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Mersin haberleri | Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor tesislerde kampa girdi

08.10.2022 17:48
Mersin haberleri | Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor tesislerde kampa girdi

Mersin spor haberi: Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursasporlu futbolcular, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girdi.

Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursasporlu futbolcular, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girdi.

TFF 2. Lig'in 9. haftasında sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin haberleri | Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor tesislerde kampa girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin haberleri | Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor tesislerde kampa girdi - Son Dakika
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