Mersin haberleri | Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor tesislerde kampa girdi

Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursasporlu futbolcular, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girdi.

TFF 2. Lig'in 9. haftasında sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA