Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 7, Franke 17, Emircan Koşut 7, Love 8, Zagorac 7, Erdi Gülaslan 10, Starks 22, Yesukan Onar 8, Sajus 10, Arda Berk Yaya
Mersinspor: Olaseni 22, Cobbs 28, Pineiro 8, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 10, Kartal Özmızrak 3, Simmons 6, Deniz Kılıçlı, Kairys 10, Canberk Kuş 10, Emre Tanışan 2
1. Periyot: 23-18
Devre: 44-43
3. Periyot: 71-69
Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 97-96 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Mersinspor Deplasmanda Galip - Son Dakika
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