Mert Çetin: Hiçbir maç kolay değil - Son Dakika
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Mert Çetin: Hiçbir maç kolay değil

11.04.2022 18:19
Mert Çetin: Hiçbir maç kolay değil

Yukatel Kayserispor forması giyen Mert Çetin kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, "Hiçbir maç kolay değil. Çaykur Rizespor maçı da onlardan biri" dedi.

Yukatel Kayserispor forması giyen Mert Çetin kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, "Hiçbir maç kolay değil. Çaykur Rizespor maçı da onlardan biri" dedi.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Göztepe'yi mağlup ederek 5 maç sonra galip gelen Yukatel Kayserispor'da deneyimli stoper Mert Çetin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mert Çetin kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, "Zor geçen 5 haftanın ardından bu galibiyet bizi çok mutlu etti. Herkes gibi ben de elimden gelen her şeyi yaptım. Yapmak da zorundaydım. Galibiyet için her şeyi yapmamız gerekiyor. Göztepe maçının son dakikalarındaki hareketi can pahasına da olsa yapmam gerekiyordu. Kazandık, herkes çok mutlu. Kupada da ligde de önümüze gelen zorlu maçlarda yapmamız gereken ne varsa yapıp galibiyetlerle ayrılmak için sabırsızlanıyoruz. Hiçbir maç kolay değil. Rizespor maçı da onlardan biri. Zor olacak. Hazırlık dönemindeyiz. O maça da en iyi şekilde hazırlanıp galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takımda herkes çok mutlu. Aile gibiyiz. Başkanımızdan kulüpte çalışan görevlilere kadar herkes çok mutlu. Güzel bir aile ortamı var. İnşallah bu aile ortamını sahaya yansıtıp galibiyetle ayrılacağız" diye konuştu.

LIONEL CAROLE: ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ

Kayserispor'un Fransız futbolcusu Lionel Carole ise, "Göztepe galibiyeti bizim için çok önemliydi. Sezon başındaki hedefimiz en kısa zamanda ligde kalmayı garantilemekti. Önümüzdeki maçları daha rahat oynayacağız. Türkiye'de bütün maçlar çok zor. Çaykur Rizespor maçını çok ciddiye alıyoruz, çalışacağız. Her şeyden önemlisi, içeride oynayacağız, taraftarımızın önünde. Bu maçla birlikte rakibimizi bizden olabildiğince uzak bir konuma getirmek istiyoruz ve ondan sonraki maçlara odaklanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mert Çetin: Hiçbir maç kolay değil
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Kayserispor, Mert Çetin, Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mert Çetin: Hiçbir maç kolay değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mert Çetin: Hiçbir maç kolay değil - Son Dakika
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