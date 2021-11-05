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Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım - Son Dakika

Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım

05.11.2021 16:36

Berisha'nın attığı gol ve hazırlanışı, taraftarları 2008 yılında oynanan Inter maçına götürdü. O goldeki spiker anlatımı, Berisha'nın golüne montajlandı. Asisti yapan Mert Hakan da bu paylaşıma karşılık verdi. Alex'ten tebrik mesajı geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar uzun yıllar sonra Avrupa maçında gelen coşkulu zaferin heyecanını yaşadı. Antwerp maçının ilk yarısında fırtına gibi esen Kanarya, skoru 3-0'a getirdi. Birbirinden güzel goller atıldı. Ancak Berisha'nın golü ayrı bir yere koyuldu.

"NEFİS KLAS BİR ÇALIM"

Emre Tilev'in anlatımında efsaneleşen, "Nefis klas bir çalım" sözleri, Mert Hakan'a uyarlandı. Sarı-Lacivertli taraftarlar Deivid ve Alex'in uyumunu, İrfan, Mert Hakan ve Berisha üçlüsünde gördü. Mert Hakan yapılan benzetme için teşekkür etti, paylaşımı alıntıladı. Sarı-Lacivertli kalp bıraktı. Kulübün efsanesi Alex de Souza golü paylaşan Fenerbahçe resmi hesabına tebrik mesajı attı. Oda alkış ve aşk emojisi kullandı.

Fenerbahçe, Fırtına, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım - Son Dakika Spor


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