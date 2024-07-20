Mert Müldür'ün attığı gol EURO 2024'ün en iyisi seçildi

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) milli futbolcu Mert Müldür'ün A Milli Takımı'nın Gürcistan'ı yendiği maçta attığı gol, futbolseverler tarafından turnuvanın en iyi golü seçildi.

UEFA'nın internet sitesine yapılan oylamaya katılanlar, Mert Müldür'ün vole vuruşla attığı golü "en iyi gol" olarak belirledi.

Milli futbolcu Arda Güler'in aynı maçta attığı gol ise en iyi 3. gol oldu.

İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın Fransa'ya yarı finalde attığı gol ise kinci sırada yer aldı.