Atak Pro Ankara Challenger Erkekler Tenis Turnuvası'nda milli tenisçiler Mert Özdemir ve Mert Naci Türker, çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaşırken Tuncay Duran, teklerde finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunun desteğiyle ATAK Pro Spor Kulübünün ev sahipliğinde 25 ülkeden 65 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada, çiftler finalinde 3 numaralı seribaşı Mert Özdemir-Mert Naci Türker ile 4 numaralı seribaşı Egor Agafonov-Alexander Binda karşılaştı.

Rakiplerini 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Mert Özdemir-Mert Naci Türker, kariyerlerinin ilk ATP Challenger çiftler şampiyonluğunu kazandı.

Tekler yarı finalinde ise Tuncay Duran, 6 numaralı seribaşı Çek tenisçi Matthew William Donald'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.

Kariyerinde ilk kez ATP Challenger turnuvasında tekler finaline yükselen Duran, şampiyonluk maçında 3 numaralı seribaşı Fransız Thomas Faurel ile karşılaşacak. Faurel, yarı finalde 1 numaralı seribaşı Diego Dedura'yı 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup etti.

Organizasyon, yarın oynanacak tekler finaliyle sona erecek.

Tuncay Duran ile Thomas Faurel arasındaki karşılaşma merkez kortta saat 12.00'de başlayacak.