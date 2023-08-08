Mertens'in golüyle Galatasaray farkı ikiye çıkardı - Son Dakika
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Mertens'in golüyle Galatasaray farkı ikiye çıkardı

08.08.2023 23:32

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynadığı maçta Mertens'in ceza sahası dışından attığı golle sarı-kırmızılılar farkı ikiye çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray'ın, Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldiği maçta sarı-kırmızılıların ikinci golü Mertens kaydetti. Başarılı futbolcu, ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

KALECİDEN DÖNEN TOPU AĞLARA YOLLADI

Galatasaray kazandığı topla hızlı hücuma çıktı. Mertens'in pasında topla buluşan Barış Alper'in şutunu kaleci çeldi. Dönen topu tek vuruşla tamamlayan Mertens farkı ikiye çıkardı.

İşte Mertens'in o golü;

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Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mertens'in golüyle Galatasaray farkı ikiye çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mertens'in golüyle Galatasaray farkı ikiye çıkardı - Son Dakika
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